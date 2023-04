Russische oppositieleider Navalny ondanks ziekte weer naar isoleercel

De gevangengenomen Russische oppositieleider Alexei Navalny is opnieuw in een isoleercel geplaatst. Dat hebben medewerkers van Navalny woensdag meegedeeld. Nochtans had de advocaat van Navalny dinsdag nog melding gemaakt van ernstige gezondheidsproblemen bij zijn cliënt.

Navalny had pas vrijdag de isoleercel mogen verlaten. Maandag werd hij alweer voor 15 dagen in afzondering geplaatst, zo melden medewerkers van de politicus op de berichtendienst Telegram.

Navalny heeft af te rekenen met nieuwe pesterijen van de gevangenisautoriteiten, klinkt het nog. Zo is het tijdstip van zijn dagelijkse wandeling op de binnenplaats van de gevangenis vervroegd naar 7 uur ‘s ochtends, waardoor hij niet in de zon kan staan. Ook de mogelijkheid om eten te kopen en brieven te schrijven, werd beperkt.

De eenzame opsluiting wordt beschouwd als een sanctie voor een recent onderzoek naar corruptie bij de gevangenisautoriteiten. Het anticorruptiefonds FBK, dat door Navalny wordt geleid, had een artikel gepubliceerd over de overdreven hoge prijs die in de Russische gevangenissen wordt betaald bij de aankoop van voedsel.

De advocaat van Navalny had dinsdag nog gehekeld dat zijn cliënt aan een ziekte lijdt, waarvoor hij niet wordt behandeld. Navalny zou bij zijn laatste opsluiting in de isoleercel op twee weken tijd acht kilogram zijn verloren.

