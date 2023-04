Jongeren belanden na achtervolging in kanaal

Twee jongeren zijn afgelopen nacht in Willebroek met hun auto in het zeekanaal Brussel-Schelde beland. Ze waren op de vlucht voor de politie. Na een klap tegen betonblokken reden ze recht het water in. Wonder boven wonder kwamen ze daar levend uit.

De wagen, een grijze Fiat Punto, trok in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 0.30 uur in het centrum van Willebroek de aandacht van een politiepatrouille. ‘De bestuurder hield er nogal een sportieve rijstijl op na’, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politiezone Rivierenland.

In de Nieuwstraat wilden de inspecteurs het voertuig aan de kant zetten. Ze maanden de bestuurder aan om uit te stappen, maar die weigerde dat. Hij trapte op het gaspedaal en ging ervandoor, waarop de politie de achtervolging inzette. Via de Appeldonk- en de Hoeikensstraat ging het richting Boomsesteenweg. Op het kruispunt verloor de vluchtende bestuurder de controle over het stuur. De jongeman raakte met zijn auto twee betonblokken en reed recht het kanaal in.

‘De twee inzittenden raakten zelf uit de auto en konden zichzelf in veiligheid brengen’, vertelt Van de Sande. De inspecteurs haalden de twee jongeren uit het water. ‘Na een medische check-up bleken ze in orde te zijn. Ze werden overgebracht naar het politiecommissariaat’, zegt de eerste hoofdinspecteur.

Uit het water gehaald

Omdat het gezonken voertuig geen direct gevaar vormde, beslisten de hulpdiensten om de auto overdag uit het water te halen. Duikers van de brandweerposten Willebroek en Puurs van de hulpverleningszone Rivierenland konden de auto snel lokaliseren en vastmaken aan een takelwagen. Woensdag omstreeks 9.30 uur werd het voertuig uit het water gehaald. Voor de interventie was de Boomsesteenweg gedeeltelijk een tijdlang afgesloten.

‘De twee inzittenden hebben veel geluk gehad. Dit had slechter kunnen aflopen’, zegt brandweerofficier Eric Simon. De klap tegen de betonblokken kon al fataal zijn, te zien aan de schade die de Fiat heeft opgelopen. De auto is rijp voor de schroothoop. Waarom de twee jongeren op de vlucht sloegen, maakt deel uit van het onderzoek.