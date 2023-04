Vogelgriepdode in China

In China is een vrouw van 56 overleden na een infectie met de variant H3N8 van de vogelgriep. Ze had contact met vogels gehad en leed aan onderliggende aandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie acht de kans op verspreiding klein maar roept wel op tot waakzaamheid.

China heeft aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een overlijden gemeld van een vrouw die een vogelgriep-infectie had opgelopen. Het gaat om een variant van de stam H3N8. Die is wijdverspreid bij dieren, maar gaat zelden over op mensen.

De overledene was een 56-jarige vrouw uit de provincie Guangdong. Zij was eind februari ziek geworden en stierf op 16 maart. Voordien had ze al andere gezondheidsproblemen. Ze kwam geregeld in contact met pluimvee en er leefden wilde vogels rond haar huis. Ze bezocht ook een markt met levende dieren in de buurt. Onderzoek op die markt bracht de aanwezigheid van het griepvirus aan het licht.

Bij mensen uit de naaste omgeving van de vrouw werden geen infecties of ziektesymptomen vastgesteld. China meldde het geval op 27 maart aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

De precieze bron van de besmetting is nog niet bekend, meldt de WHO. Er zijn wel geen aanwijzingen dat het virus van mens op mens oversprong. De organisatie zegt daarom dat het risico op plaatselijke of internationale verspreiding klein is, maar dat waakzaamheid en goede monitoring geboden zijn. De organisatie verwacht nog sporadische besmettingen bij mensen.

Doorgaans weinig ziekteverschijnselen

De virussen van de H3N8-stam werden in de jaren 60 van de vorige eeuw ontdekt en komen veel voor bij wilde en gekweekte vogels. Doorgaans worden de dieren er niet heel ziek van. De variant werd ook al vastgesteld bij honden en paarden, dus er is overdracht naar zoogdieren.

Dat bevestigt Mieke Stessens, vogelgriep-expert bij gezondheidsinstituut Sciensano. ‘Van de H1, H2 en H3-stammen weten we dat ze zich aan zoogdieren en de mens aangepast hebben. Er hebben zich al besmettingen bij mensen voorgedaan en normaal vertonen die weinig ziekteverschijnselen. Maar personen met een zwakkere immuniteit kunnen wel ernstigere symptomen krijgen.’

De twee eerdere gevallen van menselijke H3N8-besmettingen werden ook vanuit China gerapporteerd, in april en mei 2022. Beiden hadden ze nauw contact met besmet gevogelte gehad. Een van hen werd zwaar ziek, de andere kreeg een milde griep. ‘Het blijven geïsoleerde gevallen,’ oordeelt Stessens. ‘De situatie in China verschilt ook danig van die in Europa. Ze gaan er anders om met dieren en met pluimvee in het bijzonder.’

De vogelgriep die al maanden in onze contreien lelijk huishoudt onder wilde vogels en pluimvee wordt veroorzaakt door de sterk ziekmakende H5N1-stam van het influenzavirus. Dit virus is ook bij zoogdieren vastgesteld. De vaakst vastgestelde menselijke infecties met de vogelgriep zijn van de subtypes H7N9, gevolgd door H5N1. Ze traden meestal op na nauw contact met vogels of gevogelte.

