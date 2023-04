Gérard Depardieu opnieuw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

In een artikel op de Franse onderzoekswebsite Mediapart getuigen dertien vrouwen over grensoverschrijdend gedrag door Gérard Depardieu (74). De steracteur ontkent ‘formeel alle beschuldigingen die onder het strafrecht kunnen vallen’.

De feiten zouden zich hebben voorgedaan op de set van elf films die tussen 2004 en 2022 werden gedraaid. Volgens Mediapart is zijn onderzoek het resultaat van twee jaar werk. Zo getuigt een 24-jarige figurante die te zien was in de film Big house uit 2014 hoe Depardieu probeerde haar slipje te scheuren. ‘Het gebeurde voor de ogen van de hele set. Er waren heel veel ooggetuigen, waaronder de regisseur. Maar niemand zei iets.’

Actrice Sarah Brooks, die meewerkte aan de serie Marseille, beweert dat Depardieu in haar bijzijn zijn hand in zijn broek zou hebben gestoken en kreunende geluiden maakte. ‘Iedereen lachte, dus deed hij verder. Het was enorm vernederend’, getuigt ze. Regisseur Fabien Onteniente getuigt in het artikel hoe hij Depardieu op het matje riep nadat hij twee figurantes bij de borsten zou hebben gegrepen. Depardieu ontkende dat toen.

Volgens Mediapart zit er een patroon in de getuigenissen. Het gaat vaak om jonge vrouwen aan het begin van hun carrière, geconfronteerd met een acteur met naam en faam, wiens loutere aanwezigheid het soms mogelijk maakt de film te financieren.

Depardieu is in de Franse filmwereld een grote naam. Hij kreeg in 1991 een Oscar voor beste acteur voor zijn hoofdrol in de film Cyrano de Bergerac en was onder meer te zien als Obelix in de Asterix-films. Depardieu onderhield ook jaren goede contacten met Vladimir Poetin. Uit onvrede met de rijkentaks die de toenmalige Franse regering invoerde, nam hij in 2013 de wijk naar Rusland. In april 2022 verbrak hij zijn banden met de Russische president.

Eerdere beschuldiging

Drie van de vrouwen uit het artikel op Mediapart hebben een verklaring afgelegd bij het gerecht. Maar geen van hen zou al een formele klacht hebben ingediend. Depardieu ontkent ‘formeel alle beschuldigingen die onder het strafrecht kunnen vallen’. Mediapart citeert zijn advocaten, die stellen dat hij ‘niet van plan is te reageren op deze aanklacht, die zeer uiteenlopende zaken vermengt, waarvan sommige zeer subjectieve beoordelingen en/of morele oordelen zijn’.

Het is niet voor het eerst dat Depardieu wordt genoemd in een MeToo-zaak. De actrice Charlotte Arnould beschuldigde hem er in 2018 van dat hij haar twee keer had verkracht. Dat zou zijn gebeurd in zijn Parijse herenhuis. Een Parijse onderzoeksrechter stelde Depardieu in 2020 in staat van beschuldiging wegens ‘verkrachting’ en ‘aanranding’. In 2021 diende de acteur een verzoek in om de aanklacht nietig te laten verklaren. Dat verzoek werd in maart 2022 door de rechtbank afgewezen. Het onderzoek loopt nog.

