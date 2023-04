Joe Biden aangekomen in onrustig Noord-Ierland, politie vreest geweld

De Amerikaanse president Joe Biden is gisteravond aangekomen in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Biden brengt een vierdaags bezoek aan Noord-Ierland en Ierland ter ere van het 25-jarige bestaan van het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 een einde maakte aan de strijd tussen katholieken en protestanten.

Het is momenteel onrustig in Noord-Ierland en de politie vreest voor mogelijke aanslagen en geweld. Op een begraafplaats op ruim honderd kilometer van Belfast werden vier ‘vermoedelijke pijpbommen’ gevonden. Dat maakte de politie bekend. Pijpbommen werden in het verleden gebruikt door de militante bewegingen in Noord-Ierland. Korpschef Bobby Singleton noemde de vondst een ‘sinistere en verontrustende ontwikkeling’.

De politie brengt de vondst in verband met een aanval in Londonderry dinsdag (door katholieken Derry genoemd). Tijdens een onaangekondigde protestmars van pro-Ierse nationalisten tegen het Goede Vrijdagakkoord gooiden gemaskerde betogers onder andere molotovcocktails naar een politieauto. De aanvallers verbrandden hun kleding op de plek waar nu pijpbommen zijn gevonden, meldt de politie.

Ook op een andere plek werd de politie bekogeld. Twee voertuigen raakten daarbij beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Lokale kranten hebben het over een bijzonder complexe veiligheidsoperatie.

Dreigingsniveau ‘ernstig’

De Britse veiligheidsdienst MI5 verhoogde twee weken geleden het dreigingsniveau voor binnenlands terrorisme in Noord-Ierland naar ‘ernstig’. Dat betekent dat een aanslag ‘zeer waarschijnlijk is’. De veiligheidsdienst bracht dit overigens niet in verband met de viering van het 25-jarige bestand van het Goede Vrijdagakkoord of het bezoek van Biden.

De Amerikaanse president zei over de toegenomen onrust eerder dat het hem er niet van zal weerhouden op bezoek te gaan in Noord-Ierland. ‘Ze kunnen me niet weghouden,’ zei hij. Voor zijn vertrek zei Biden dat de prioriteit van zijn bezoek is om de diverse akkoorden te respecteren en ‘de vrede te bewaren’.

Waar Biden wél wegblijft, is Stormont, de plaats waar het Noord-Ierse parlement staat. Dat bezoek werd uit het programma geschrapt.

Vanwege het bezoek van Biden werden meerdere wegen rond Belfast afgesloten, vooral in de buurt van zijn verblijfplaats. De politie heeft gevraagd dat geïnteresseerden een eind uit de buurt zouden parkeren en de resterende afstand te voet afleggen.

Het grootste deel van het bezoek van Biden zal zich afspelen in de Ierse republiek. Volgens de planning vliegt de president na de middag naar Dublin. In Ierland brengt hij een bezoek aan Dundalk en Carlingford. Biden heeft immers Ierse roots en zijn overgrootvader James Finnegan werd er geboren. De bedoeling is dat Biden een wandeling maakt in beide steden en het kerkhof van Kilwirra bezoekt, waar voorouders van hem begraven liggen. In County Mayo staat ook een toespraak gepland waar Biden de goede verstandhouding tussen de diverse landen wil beklemtonen.

De eerste officiële afspraak van de Amerikaanse president is een gesprek met de Britse premier Sunak. Later op de dag staat een toespraak gepland aan de universiteit van Ulster.

