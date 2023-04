Paul Gheysens zet kasteel in buurt van Antwerp-stadion na drie jaar alweer te koop: vraagprijs vier miljoen euro

Op de vastgoedmarkt zijn dezer dagen steeds meer kastelen te vinden. Op die markt staat nu ook het domein Ertbrugge in Wijnegem van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens. ‘We vonden geen gepaste invulling’, zegt Gheysens daarover. Het kasteel zou te koop staan voor vier miljoen euro.

‘Het is een unieke opportuniteit’, zei Paul Gheysens in 2020 toen bekendraakte dat hij het 19e-eeuwse kasteel Ertbrugge in Wijnegem kocht. En ook nu blijft de voorzitter van de oudste voetbalclub van het land bij die visie. Gheysens zelf zou nooit intrek nemen in het kasteel en zag het eerder als een investering. ‘Maar helaas vonden we geen gepaste invulling voor het gebouw’, zegt hij nu.

‘Het idee dat we hadden, was om het domein te laten inpassen in het geheel met het stadion van Antwerp. De verwachting was om een deel van de Bremweide te ruilen met een deel van het kasteelpark, maar dat gaat niet door. Als je een dergelijk domein in je portefeuille houdt zonder het te gebruiken, blijven er enkel kosten over. Onder andere de groene omgeving moet onderhouden worden en de onroerende voorheffing moet betaald worden.’

In 2021 kreeg het kasteel te maken met een brand en was het ook het doelwit van vandalen. In maart van dat jaar werden vijf jongeren, waarvan drie minderjarigen, door de politie betrapt toen zij ramen van de stallen achter het kasteel hadden ingegooid. ‘Dat heeft niet meegespeeld in de beslissing om het nu van de hand te doen’, vertelt Gheysens. ‘Alles is mooi opgeknapt en we laten een klein paradijs achter.’

Voor hoeveel de vastgoedbaron het kasteel destijds kocht, is niet bekend. Wel dat de vraagprijs toen 4.950.000 euro was. Wie nu een slordige vier miljoen euro op tafel legt, is een landgoed rijker.

