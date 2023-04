Temperaturen stijgen pas stevig ná de paasvakantie

De weergoden zijn ons voorlopig niet gunstig gezind, want het blijft deze week kwakkelweer. Pas maandag, als de paasvakantie voorbij is, wordt het lente met zon en aangenamere temperaturen.

De paasvakantie heeft geen potten gebroken wat het weer betreft. En ook de komende dagen moeten we er niet te veel van verwachten. Met 11 à 12 graden blijven we een paar graden onder het gemiddelde steken. En we krijgen volgens weerman David Dehenauw ook regenbuien, flink wat wind en mogelijk zelfs korrelhagel over ons heen.

‘Maar er is beterschap op komst’, klinkt het op het KMI. Met het begin van het laatste schooltrimester, begint ook de lente. ‘Het weekend wordt al droger, maar het blijft te fris. Maandag start nog met bewolking, maar geleidelijk aan komt er meer zon. Vanaf dan zijn we vertrokken voor echt lenteweer’, zegt David Dehenauw.

‘Met veel zon en temperaturen rond de 18 graden, lokaal zelfs 19 of 20 graden. De eerste echte lenteweek zal dus een feit zijn. En dat duurt zeker al tot het einde van volgende week, verder kunnen we geen betrouwbare voorspellingen doen’, zegt de weerman.

Maar tot het einde van de paasvakantie blijft het dus nog fris met vooral ’s nachts regenbuien en woensdag kans op lokaal een onweer en rukwinden tot 60 kilometer per uur en aan de kust zelfs 80 of 90 kilometer per uur.

Het uitgebreide weerbericht voor de komende 7 dagen:

Woensdagochtend trekt de regenzone weg naar Duitsland en krijgen we overal droog weer met opklaringen. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en ontstaan er, vooral over het westen van het land, buien en zelfs onweders. In de namiddag trekt deze buien- en onweerszone naar het oosten. Daarbij kan ook wat korrelhagel vallen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen en wordt op het einde van de dag vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig. Er is kans op rukwinden tot 60 km per uur of zelfs meer in geval van buien.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag trekt een nieuwe regen- en buienzone over ons land vanaf het westen. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait vrij krachtig, en aan zee krachtig uit zuid tot zuidwest, ruimend naar zuidwest tot west. Rukwinden tot rond 60 km per uur blijven mogelijk.

Donderdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden. Er trekken geregeld buien over het land, die kunnen vergezeld zijn van wat korrelhagel of een donderslag. Het noordwesten van het land lijkt de beste kansen te hebben op droger weer met meer zon. De maxima liggen rond 6 of 7 graden in de Hoge Venen, rond 11 graden aan zee en rond 13 graden in het centrum. De wind waait matig uit westzuidwest of west.

Vrijdag is er veel bewolking in het westen van het land en in de gebieden langs de Franse grens. In de loop van de dag kan het vooral in het uiterste westen wat gaan regenen. In het noorden en het oosten is er meer zon. Maar er ontstaan ook stapelwolken waaruit links of rechts een buitje kan vallen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het zuiden. In het westen van ons land neemt hij tijdelijk toe naar matig tot vrij krachtig, met kans op rukwinden tussen 50 en 60 km per uur. Vrijdagavond en -nacht dringt de regenzone dan door tot ongeveer het centrum van het land.

Zaterdagochtend is het langs de Franse grens zwaarbewolkt met wat regen. Elders is het licht bewolkt of zonnig. De wolken en regen trekken snel weg naar Frankrijk, maar vervolgens dringt veel bewolking vanuit Nederland en Duitsland het noorden en het oosten van ons land binnen. In het centrum en het westen van het land blijft het zonnig tot het einde van de dag. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog-België en 15 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit noordoost en wordt later matig uit noordwest tot noord.

Zondag lijkt een grijze, druilerige dag te worden, met vooral in het oosten van het land aanhoudende lichte regen. De maxima liggen in de buurt van 12 graden in het centrum, bij een matige wind uit noordwest tot noord.

Na een grijze start met mogelijk wat nevel en gemiezer breekt de bewolking maandag geleidelijk open en in de namiddag wordt het op veel plaatsen vrij zonnig. De maxima liggen rond 14 graden in het centrum van het land. De wind waait eerst zwak uit het noorden en wordt later meestal matig uit noordoost.

Dinsdag begint op sommige plaatsen met ochtendgrijs, maar later zou het toch overal vrij zonnig moeten worden. Maxima in de buurt van 15 graden in het centrum van het land.

