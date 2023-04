België telt 112.000 sans-papiers en de wereldeconomie is nog lang niet uit de problemen

Met dit overzicht bent u snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1 Alle sans-papiers in België samen vormen een stad zo groot als Brugge

We hebben doorgaans het raden naar het precieze aantal sans-papiers in ons land, omdat ze per definitie niet geregistreerd zijn. Met een ingenieuze statistische methode schatten onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hun aantal nu op 112.000. Lees meer >

2 Voor de economie schuilt de echte dreiging onder de oppervlakte

U dacht dat de wereldeconomie weer in de plooi aan het vallen was? Dat de strijd tegen de inflatie vruchten afwerpt, dat de aanvoerlijnen ­opnieuw soepel functioneren en dat de gevreesde recessie achterwege blijft? Kortom, dat de spreekwoordelijk zachte landing wordt voorbereid?Dan bent u zich danig aan het vergissen. De wereldeconomie is nog lang niet uit de problemen, waarschuwt het IMF. Lees meer >