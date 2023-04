‘Oppositieleider Aleksej Navalny is ziek, krijgt geen behandeling in gevangenis’

Kremlincriticus Aleksej Navalny is ziek en krijgt in de gevangenis geen behandeling. Dat heeft zijn advocaat Vadim Kobzev dinsdag gezegd. De raadsman baseert zich op gegevens uit het medisch dossier van Navalny.

De Russische oppositieleider zou de afgelopen twee weken acht kilo afgevallen zijn en lijdt volgens de advocaat aan ‘een onbekende ziekte waarvoor hij niet behandeld wordt’. Zijn moeder heeft medicijnen naar hem opgestuurd, maar die worden door de gevangenis retour gestuurd. Kobzev vermoedt dat hij ‘langzaam vergiftigd’ wordt.

Kobzev twitterde ook dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulance naar de cel van Navalny geroepen werd, vanwege een ‘verslechterende maagaandoening’. ‘We zullen toxicologische en radiologische onderzoeken eisen’, schreef hij.

Navalny zit een celstraf uit van 11,5 jaar. Het is niet de eerste keer dat zijn advocaten alarm slaan over zijn gezondheid. In 2021 ging hij drie weken in hongerstaking nadat hij ernstig ziek geworden was en daarvoor niet de gepaste medische verzorging kreeg en zijn eigen artsen niet mocht zien.

In het begin van dit jaar zei Navalny ‘griepachtige’ symptomen te hebben. Ook toen kreeg hij geen toereikende medische zorg. Medestanders spraken destijds van een poging van het Kremlin om hem ‘langzaam te doden’.

