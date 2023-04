Eén op de twee laat korting bij dokter liggen

Tienduizenden Belgen betalen te veel voor de dokter omdat ze hun recht op een ‘verhoogde tegemoetkoming’ niet opnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ­UAntwerpen. Volgens de recentste cijfers telde ons land in 2.137.000 mensen met het ­statuut van verhoogde tegemoetkoming, maar volgens de studie zou dat aantal een stuk hoger liggen. Want bijna een op de twee, zo’n 45 procent van de kandidaten in de leeftijdsgroep 18-64 jaar, zou ze niet opnemen. Bij de 65-plussers gaat het om 24 procent.