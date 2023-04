Vlaming verkoopt huis liever niet meer zelf

Mocht u morgen uw huis willen verkopen, zou u dat zelf doen of met een vastgoedmakelaar? 53 procent van de Vlamingen schakelt liefst een makelaar in, blijkt uit een bevraging die immoplatform Zimmo eind december liet uitvoeren. Dat is een stijging tegenover een jaar eerder: toen zei 47 procent gebruik te willen maken van een makelaar. Vooral 35-plussers zijn sneller geneigd een makelaar aan te stellen, jongeren durven het nog vaker aan de transactie zelf te regelen.