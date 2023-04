Decennialang waren tienermeisjes dominant in de turnsport, maar dat is aan het veranderen. ‘De volwassenheid in de sport leidt ook tot meer diepgang.’

‘Leeftijd is ook maar een getalletje.’ Het zijn de woorden van de Nederlandse topturnster Sanne Wevers (31) – in 2016 in Rio olympisch kampioene op de balk – enkele maanden geleden. Na de Spelen van ...