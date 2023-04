Israëlische auteur Meir Shalev is overleden

Israël verliest met Meir Shalev een van ’s lands meest geliefde literaire stemmen. De schrijver van onder meer Een duif en een jongen overleed op 74-jarige leeftijd.

‘Mijn lieve vriend, Meir Shalev, is dood’, schrijft de Nederlandse auteur Connie Palmen op Instagram bij een foto waarop ze de schrijver omarmt. Samen met Amos Oz en David Grossman is hij een van Israëls meest geliefde schrijvers. Dinsdag werd hij geveld door kanker, melden Israëlische media.

De boeken van Shalev verschenen in 26 talen. Met de vertaling van De vier maaltijden in de jaren 90 brak hij ook in ons taalgebied definitief door. Voor Een duif en een jongen uit 2006 werd hij in eigen land bekroond met de hoogste literaire onderscheiding, de Brenner-prijs. Andere bekende titels zijn De grote vrouw, De kus van Esau en Het zat zo. Shalev schreef zowel voor volwassenen als kinderen.

In zijn romans bleef de auteur ver weg van de politiek in zijn land. ‘Ik hou niet van politieke romans,’ zei hij daarover in een interview met De Standaard. ‘Ik schrijf ze niet graag en ik lees ze niet graag.’ Zijn mening over het Palestijns-Israëlische conflict ventileerde hij liever in columns, die hij voor de grootste krant van het land schreef. Hij situeerde zich eerder links op het politieke spectrum. Netanyahu vond hij een belabberde leider, maar zijn hoop op een goede afloop voor het conflict verloor hij doorheen de jaren.

Shalev werd geboren in 1948 in een schrijversfamilie in Nahalal, in het noorden van Israël. Hij studeerde kunst en psychologie in Jeruzalem en begon zijn carrière als journalist. Voor hij als schrijver aan de bak kwam, verscheen hij al op radio en televisie met humoristische sketches. Milde zelfspot loopt als een rode draad doorheen zijn werk.

