Dinsdag ging het verhoor van de beschuldigden op het terreurproces voort. Salah Abdeslam verklaarde dat IS overwoog om hem naar Syrië te brengen nadat hij een ‘operatie’ had geweigerd, omdat hij ‘in Europa niets meer te zoeken had’.

Nadat zijn bommengordel bij de aanslagen in Parijs in 2015 niet was ontploft, vroeg terreurgroep IS aan Salah Abdeslam om zijn trouw te bewijzen door een individuele ­opdracht uit te voeren. Maar dat ...