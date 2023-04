Tarabella vrij met enkelband

Het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella, een verdachte in Qatargate, mag de gevangenis verlaten, maar wordt wel onder elektronisch ­toezicht geplaatst.

‘We zijn opgelucht dat Marc Tarabella is vrijgelaten. Hij blijft uiteraard beschikbaar voor het onderzoek mocht er behoefte zijn aan meer informatie’, meldt zijn advocaat Emmanuel Foulon, die er nog bij vermeldde dat Tarabella een ­enkelband kreeg. Bij het federaal parket is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

Het federaal parket voert al ­enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van ­Qatar en Marokko om de econo­mische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity ­geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

In dat dossier werden op 9 december niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco ­Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Niccolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Figa-Talamanca werd intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, ­terwijl Giorgi door de raadkamer onder elektronisch toezicht werd geplaatst.

Panzeri heeft intussen het ­statuut van spijtoptant aangenomen. In zijn recente verhoren zou hij hebben toegegeven dat hij samen met Giorgi minstens 2,6 miljoen euro heeft ontvangen van Marokko, Qatar en Mauritanië. Het overgrote deel van dat geld werd cash uitbetaald. Een deel zou volgens de spijtoptant tussen 2018 en 2022 verdeeld zijn onder Europarlementsleden en parlementaire medewerkers.

Zo zou Tarabella tegen het einde van de legislatuur, in 2024, in totaal 250.000 euro hebben ontvangen. Het Europarlementslid blijft er sinds het begin van het onderzoek bij dat hij nooit geld of cadeaus heeft ontvangen in ruil voor zijn mening.

