We hebben doorgaans het raden naar het precieze aantal sans-papiers in ons land, omdat ze per definitie niet geregistreerd zijn. Met een ingenieuze statistische methode schatten onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hun aantal nu op 112.000.

Officieel telt België 11.681.087 inwoners, maar in werkelijkheid zijn dat er veel meer. In dat cijfer zitten alleen de mensen die officieel ­geregistreerd zijn, maar in ons land ­bevinden zich ook veel ...