Hoe ga je als koppel om met de wetenschap dat een van beiden ongeneeslijk ziek is? Journalist Erik Raspoet neemt afscheid van zijn vrouw Anne Adé, die vorige zomer overleed. ‘Ik was je leunstok, washandje, aanreiker van schoon ondergoed. Maar je psychisch lijden heb je alleen gedragen.’

Is de dood onherroepelijk? De kwestie heeft banvloeken, oor­logen en volkenmoorden uitgelokt. Jij zei die dag, vlak voor de naald in de ka­theter ging, dat je hoopte ons ­terug te zien. Ik meen me zelfs ...