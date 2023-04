Hoewel zangeres en muzikante Lady Linn, aka Lien De Greef, een portie rust en verveling nodig heeft om haar inspiratie op gang te brengen, is ze toch vooral een vrouw van actie. Heeft ze een idee, dan wordt elk ‘niets doen’ op slag een overtuigd ‘nu doen’.

1. Eerst niksen en daarna rusten

‘Ik heb thuis al jaren een kaartje hangen met die tekst erop, bij een foto van een vrouw met een zonnebril in een ligzetel. Het is een grapje, maar er zit wel iets in ...