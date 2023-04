Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Naaldhak

‘Is de cultuurshock al verteerd? De generaals met wie je samenwerkt, hebben vast moeten wennen aan het getik van naaldhakken.’ Het interview met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in Dag Allemaal start met een nogal opmerkelijke vraag, temeer omdat Dedonder geen naaldhakken draagt, zo blijkt.

Haar aanstelling heeft wel een symbolische waarde, vindt Dedonder, die meer vrouwen in het leger wil. ‘Elf procent van de militairen is een vrouw. Da’s niet genoeg, maar het stijgt. Bij de kandidaten zitten we al aan 17 procent, bij de nieuwe rekruten voor het burgerpersoneel zelfs meer dan 50. We hebben nu één vrouwelijke generaal die binnenkort haar tweede ster krijgt en er komt er nog één bij. Binnen het leger staan alle functies open voor vrouwen.’

Te speels

Dedonder krijgt ook de vraag of haar filmpjes op Tiktok niet te speels zijn. ‘Ik ben wie ik ben. Ik ga niet veranderen omdat ik minister ben. Dat ik geestige filmpjes maak, heeft niets te maken met mijn capaciteiten als minister. Een vrouw die een sexy selfie post, wordt al snel als een onbekwame bimbo weggezet. Die twee zaken hebben toch niks met elkaar te maken? Hou toch op met mensen in hokjes te stoppen.’

Geen antwoord

Eind 2022 richtten 24 burgemeesters van kleinere Vlaamse plattelandsgemeenten over de partijgrenzen heen een burgemeestersfront op. In hun Kerstmanifest vroegen ze alle Vlaamse partijen duidelijkheid over hun partijstandpunt over al dan niet verplichte gemeentefusies in de toekomst. Alleen CD&V, Vlaams Belang en LDD (Lijst Dedecker) lieten weten dat ze tegen verplichte gemeentefusies zijn. De partijvoorzitters van N-VA, Vooruit, open VLD, Groen en PVDA gaven geen antwoord.

‘Dat vijf Vlaamse partijvoorzitters zelfs nog niet de beleefdheid hebben om een antwoord te geven aan 24 burgemeesters van plattelandsgemeenten, bewijst alleen hoe enorm de kloof tussen de Wetstraat en de Dorpstraten op het platteland is geworden’, aldus Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek en gewezen Vlaams Parlementslid voor LDD.

Migratie

Reekmans staat ook met een interview in Humo, samen met collega-burgemeesters Bart Dochy (CD&V, Ledegem) en Sanne Van Looy (N-VA, Malle). Gevraagd naar de thema’s die het kiesgedrag van hun inwoners in 2024 zullen bepalen, valt op dat ze alle drie migratie met stip op één zetten. ‘Bij ons leeft migratie sterk. Onze gemeente is nog niet zo verkleurd, en toch hebben mensen het gevoel dat nieuwkomers meer krijgen dan zij’, aldus Dochy. Hij begrijpt dat CD&V-burgemeesters van Jabbeke en Kampenhout een opvangcentrum in hun gemeente hebben geweigerd, ook al levert CD&V met Nicole de Moor (CD&V) de betrokken staatssecretaris. ‘Ik begrijp dat, als er geen draagvlak is.’

Van Peel

Voor Marc Van Peel toont Dochy minder begrip. Van Peel had eerder CD&V de rug toegekeerd. ‘CD&V kiest met voorzitter Sammy Mahdi voor het landelijke Vlaanderen en de boeren. Ik ben geen boer en woon niet in het landelijke Vlaanderen, dus kan ik mij niet meer vinden in de partij’, vond Van Peel.

Dochy: ‘Ach, Van Peel. Die man is zeventien jaar de havenschepen van Antwerpen geweest en op het einde bleef er van zijn partij niet veel over.’ Dat gaat dus over dezelfde partij als die van Dochy.

Gehackt?

Groen-Kamerlid Kristof Calvo had dinsdag in de kamercommissie Binnenlandse Zaken een vraag willen stellen over de aanpak van de cyberveiligheid, de bescherming van computers en informatica tijdens de verkiezingscampagne en de verkiezingen. Uiteindelijk moest hij verwijzen naar zijn schriftelijke vraagstelling. Calvo had zijn vraag op zijn laptop voorbereid en die ... weigerde dienst. Een verband met Chinese hackers is niet aangetoond.