ACV trekt naar rechter tegen dwangsommen Delhaize: ‘Ze proberen ons te intimideren’

De christelijke vakbond ACV stapt naar de rechter tegen Delhaize. De vakbond verzet zich tegen het eenzijdig verzoek en de dwangsommen waarmee de supermarktketen het personeel weer aan het werk wil krijgen.

Het ACV trekt naar de rechter om zich te verzetten tegen de pogingen van Delhaize om haar winkels weer open te krijgen en na alle sociale onrust weer tot de normale werking over te gaan. Ze tekenen protest aan tegen het bevel dat de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel eind vorige maand uitvaardigde. Dat bevel zegt dat bij Delhaize tussen 1 en 28 april geen stakerspiketten mogen staan en winkels en depots.

‘Delhaize kreeg dat bevel via een procedure ‘op eenzijdig verzoek’, zegt Cédric Claeys van ACV Voeding en Diensten. ‘Die procedure werd in 2011 al door Europa strijdig bevonden met het Europees Sociaal Handvest, omdat dat de vakbonden volledig uitsluit, en omdat het hen verhindert om de belangen van werknemers te verdedigen. We beschouwen dat rechterlijk bevel ook als onevenredig, zowel qua duur als qua geografische reikwijdte.’

Het vonnis gaf Delhaize de kans om met de politie af te gaan op plaatsen waar winkels of magazijnen geblokkeerd werden. Met succes, want dinsdagochtend waren nog slechts 35 van de 128 vestigingen in eigen beheer gesloten, in Vlaanderen zijn alle Delhaize-supermarkten intussen weer open.

Paasweekend

De timing was belangrijk, want het paasweekend is één van de drukste weekends van het jaar voor de supermarkt. ‘Vorige week stuurde de directie massaal deurwaarders op pad om de stakingspiketten te breken en te proberen de winkels te openen’, zegt Myriam Djegham, nationaal secretaris van de Franstalige bediendencentrale CNE. ‘De deurwaarders kwamen bij veel piketten tussenbeiden, vaak bijgestaan door de lokale politie, om de arbeiders te intimideren. Sommigen van hen werden ‘gewaarschuwd’ dat als ze opnieuw op piket zouden staan, er een boete van 500 euro zou volgen.’

Volgens Cédric Claeys ging Delhaize afgelopen week nog een stap veder. ‘In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 april ging de directie van Delhaize nog een stap verder. Rond 2 uur ‘s nachts, in de opslagplaats van Zellik, toen betogers de bevoorrading van de winkels met vrachtwagens verhinderden, stuurde de directie van Delhaize vier politiecombi’s. Een dertigtal gehelmde politieagenten stapte uit, met schilden en wapenstokken in de hand, en creëerden zonder waarschuwing een corridor waardoor de vrachtwagens konden vertrekken.’

Volgens de vakbond tast Delhaize ook op andere manieren de rechten van de stakende werknemers aan: bepaalde stakingsperiodes mogen niet langer als werk worden beschouwd. ‘Hoewel dat in de wettelijke en contractuele normen nochtans voorzien is’, zegt Claeys. ‘Dat heeft onder meer een impact op de jaarlijkse vakantie, het pensioen en de eindejaarspremie van de werknemers.’

‘Animo’ op aandeelhoudersvergadering

De vakbonden gaan woensdag ook protesteren voor het Brusselse gerechtsgebouw. Die dag vindt in het Nederlandse Zaandam ook de aandeelhoudersvergadering plaats van Ahold Delhaize, de groep boven Delhaize. Ook daar willen de Belgische vakbonden ‘animo’ veroorzaken.

‘We zouden er binnen willen geraken, maar dat zal wellicht ijdele hoop zijn’, zegt Katrien Degryse van de socialistische bond BBTK.

De bonden verzetten zich al weken tegen het plan van Delhaize om 128 winkels over te laten aan zelfstandige uitbaters. Er is een bemiddelaar aangeduid, maar die heeft de rust nog niet doen weerkeren.