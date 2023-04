Man die met Maserati van Spaanse Trappen in Rome reed, riskeert twee tot vijf jaar celstraf

Een Saudi-Arabische man die in mei 2022 met een Maserati van de wereldberoemde Spaanse Trappen in Rome reed, staat terecht voor het beschadigen van cultureel erfgoed en riskeert twee tot vijf jaar gevangenisstraf. Dat meldt het Italiaanse persagentschap ANSA.

De 38-jarige man reed ’s avonds met de gehuurde sportwagen van de beroemde trappen. De wagen veroorzaakte naar schatting 50.000 euro schade aan ruim drie treden, schrijft ANSA.

De man slaagde er met behulp van omstaanders in om weg te komen, maar werd enkele dagen later gearresteerd wanneer hij de beschadigde Maserati probeerde in te leveren aan de luchthaven van Milaan. Hij kon geïdentificeerd worden met behulp van beveiligingsbeelden aan de trappen.

De achttiende-eeuwse Spaanse Trappen, ontworpen door de architect Francesco De Sanctis, vormen een van de bekendste bezienswaardigheden in Rome en zijn door Unesco erkend als werelderfgoed.

Ook in 2018 verloor een bestuurder de controle over zijn wagen en in 2007 reed een andere bestuurder, die onder invloed was van alcohol, al van de trappen. De incidenten hebben een debat aangewakkerd om de trappen beter te beschermen, bijvoorbeeld door de weg bovenaan af te sluiten voor het verkeer.

