Wachten op de volgende ruil

Over het exacte aantal gevangen soldaten sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bestaat geen duidelijkheid, maar het aantal dikt al meer dan een jaar ongebreideld aan. Krijgsgevangenen zijn een van de weinige onderwerpen waarover een minimum aan dialoog bestaat tussen Oekraïne en Rusland. Maandag nog werden zo’n 200 krijgsgevangenen uitgewisseld. Voor de honderden tot duizenden andere krijgsgevangenen is het wachten en hopen tot zij misschien aan de beurt komen. De Oekraïense fotograaf Mikhailo Palintsjak bracht een Oekraïens kamp in beeld waar Russische krijgsgevangenen hun dagen slijten met (betaalde) arbeid, maar ook met ontspanning en verzorging.