Rosalin Kuiper (27) won met haar team de langste etappe ooit van The Ocean Race. In 35 dagen onafgebroken zeilen veranderde ze ‘van een mens in een soort beest’.

Het eerste wat de Nederlandse Rosalin Kuiper deed nadat ze in 35 dagen van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad via de Indische Oceaan, onder Australië langs, via de Stille Oceaan, onder Zuid-Amerika door naar ...