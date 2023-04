Als de bullshitmeter in het bruin gaat

Er stond afgelopen weekend iets interessants in De Standaard der Letteren. Dat krijg je als je Frank Vander linden van De Mens aan het woord laat. Vander linden had het over zijn afnemende interesse in fictie. ‘Ik denk dat ons geduld met papieren personages in de loop der jaren kleiner wordt’, zei hij. ‘De tolerantie voor bullshit neemt af.’ Misschien verklaart dat waarom het alom bejubelde Rain dogs, een coproductie van HBO en de BBC, ons zo hard op de zenuwen werkte.