Zandstormen teisteren China

De Chinese hoofdstad Peking en andere regio’s in het noorden van het land kampen met een zware zandstorm. Ongeveer 409 miljoen mensen zijn getroffen, melden de autoriteiten dinsdag.

De luchtvervuilingsindex van Peking steeg maandagavond tot ver boven de bovengrens van 1.300. Dinsdagochtend bedroeg de index nog ongeveer 900. Alles boven het niveau 150 wordt als ongezond beschouwd.

Het fijnstof kan de neus, ogen en luchtwegen irriteren, en veroorzaakt een geel laagje vuil op kleren en huid. Het zicht is nu beperkt tot enkele tientallen meters. De storm, en hoe ermee om te gaan, is het meest opgezochte onderwerp op Weibo, het Chinese Twitter.

De zandstorm komt uit de Gobiwoestijn, die in het noorden van China en het zuiden van Mongolië ligt. Naast het nabijgelegen Peking treft de meest recente zandstorm ook andere regio’s zoals Binnen-Mongolië, Heilongjiang en Xinjiang. Een gebied van 2,29 miljoen vierkante kilometer is getroffen. Dat is 74 keer de oppervlakte van België.

De zandstormen zouden Peking dinsdagnacht moeten verlaten. Volgens de meest recente voorspellingen zullen ook Japan en Zuid-Korea getroffen worden. Nu al zijn de fijnstofwaarden er hoger dan normaal.

Foto: ap

Zandstormen zijn niet zo uitzonderlijk in China, maar de regelmaat waarmee ze nu over het land rollen, is dat wel. Het is al de vierde zandstorm op één maand tijd en de achtste sinds begin dit jaar. Dat heeft vermoedelijk te maken met het droge weer en verwoestijning.

