BAS geeft drie punten aan KV Mechelen

De wedstrijd Charleroi-KV Mechelen moet dan toch niet worden herspeeld. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vernietigt in beroep de uitspraak van de disciplinaire raad voor het profvoetbal.

De wedstrijd Charleroi-KV Mechelen, die op 12 november vroegtijdig werd stopgezet wegens wangedrag van de thuissupporters, moet dan toch niet worden herspeeld. Tot die conclusie komen drie arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, die het beroep van de voetbalbond en KV Mechelen had behandeld. Ook verschillende rivalen van Charleroi in de strijd om de play-offs, waaronder Anderlecht, Westerlo en Oud-Heverlee Leuven, waren tussengekomen in de procedure.

De disciplinaire raad voor het profvoetbal had in maart verrassend beslist dat de wedstrijd moest worden overgespeeld. Volgens de reglementen verliest een club een wedstrijd met forfait indien supporters zich tot drie maal toe misdragen. In de eerste helft van de wedstrijd was de wedstrijd al twee keer stopgezet toen supporters met vuurpijlen aanstuurden op de definitieve staking van de wedstrijd.

Toch besliste de raad na een maandenlange procedure dat de wedstrijd helemaal moest worden herspeeld. Volgens het BAS heeft de scheidsrechter echter de correcte procedure gevolgd en is een overwinning met forfaitscore voor KV Mechelen de enige juiste uitspraak. Tegen de beslissing van het BAS is geen beroep meer mogelijk. Charleroi kan wel nog voor een burgerlijke rechtbank de beslissing aanvechten.