Brussel officieel kandidaat voor WK wielrennen in 2030

De stad Brussel stelt zich officieel kandidaat voor de organisatie van het WK wielrennen van 2030. België bestaat dan 200 jaar.

Tijdens een persconferentie in Brucity wordt woensdag de kandidatuur van Brussel voor het WK wielrennen in 2030 gelanceerd. Bij de voorstelling zal onder anderen premier Alexander De Croo aanwezig zijn.

Brussel hoopt met haar kandidatuur in de voetsporen te treden van het succesvolle WK wielrennen van 2021 in Vlaanderen. In 2030 zal België 200 jaar bestaan, een ideale gelegenheid voor een WK op het grondgebied van de hoofdstad Brussel.

De komende WK’s wielrennen vinden plaats in het Schotse Glasgow (2023), het Zwitserse Zürich (2024), het Rwandese Kigali (2025), het Canadese Montréal (2026) en de Franse regio Haute-Savoie (2027).

Remco Evenepoel werd vorig jaar wereldkampioen in het Australische Wollongong. Het WK vond tien keer eerder plaats in België, maar nooit eerder in Brussel.

