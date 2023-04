Bouwpromotor die 37 gezinnen in de steek liet, vroeg vorige week al faillissement aan

De bouwpromotor uit Roeselare die een veertigtal gezinnen met een halfafgewerkte ruwbouw achterliet, heeft vorige week het faillissement aangevraagd. Dat bevestigen de advocaten van de bouwpromotor. ‘Er waren geen slechte bedoelingen.’

Een kleine veertig West-Vlaamse gezinnen groepeerden zich het voorbije paasweekend tegen bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare. Allen betaalden ze grote voorschotten, maar blijven ze voorlopig achter met een halfafgewerkte ruwbouw. Sommige gedupeerden hebben geen dak boven het hoofd en moesten hun vorige woning terugkopen om toch een verblijf te hebben voor hun gezin.

De gedupeerden proberen stappen te ondernemen tegen de bouwpromotor in kwestie, waarvan de zaakvoerders niets meer van zich lieten horen. Dat doet hun advocatenkantoor nu wel. ‘Ik kan bevestigen dat de vennootschap van de bouwfirma vorige week het faillissement heeft aangevraagd’, zegt advocaat Ludo Ockier. ‘De redenzijn de enorme prijsstijgingen in de bouw, die niet aan de bouwheren kunnen worden doorgerekend. Daardoor is de vennootschap in moeilijk vaarwater gekomen. Eerstdaags zal het faillissement worden uitgesproken.’

De gedupeerden zeggen dat ze nog niet op de hoogte waren van die aanvraag tot faillissement. Het advocatenkantoor zegt dat de bouwfirma geen slechte bedoelingen had. ‘De werven liepen inderdaad stroever door de financiële problemen, maar ze handelden niet met slechte bedoelingen.’

Na het faillissement zal een curator worden aangesteld. ‘Die moet beslissen of de werven worden voortgezet of worden afgesloten’, zegt Ockier. ‘Of de mensen hun geld kwijt zijn? Daar hebben we nog geen zicht op. Dat moet dossier per dossier bekeken worden. Maar sowieso vinden mijn cliënten het heel spijtig wat hier is gebeurd. Ze hadden de onderneming liever voortgezet.’

