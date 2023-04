Zeker dertig doden in Myanmar na legeraanval op rebellengroep

In Myanmar zijn zeker dertig mensen omgekomen bij een aanval van het leger op een groep tegenstanders van het militaire regime. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van lokale nieuwsmedia. In enkele van die berichten wordt een dodental van vijftig gemeld.

De aanval zou hebben plaatsgevonden tijdens een evenement van rebellen in de regio Sagaing. Onder de doden zouden ook burgers zijn.

Een lid van de People’s Defence Force (PDF), een gewapende groep die vecht tegen het militaire regime, zegt dat gevechtsvliegtuigen het vuur openden op het moment dat er een nieuw kantoor van de rebellen werd geopend. “Het is nog onduidelijk hoeveel doden er precies zijn gevallen. We hebben nog niet alle lichamen kunnen ophalen”, aldus het PDF-lid.

In Myanmar woedt een conflict tussen etnische afscheidsbewegingen en de militaire machthebbers. Het leger greep in 2021 de macht in het land en zette de partij National League for Democracy uit het parlement. Partijleider Aung San Suu Kyi werd tot 33 jaar cel veroordeeld in een reeks processen die volgens haar bondgenoten politiek gemotiveerd is.

Sinds de staatsgreep is het onrustig in Myanmar. Volgens cijfers van de VN zijn een miljoen Myanmarezen gevlucht naar aanleiding van het oplaaiende geweld en meer dan 3000 mensen om het leven gekomen. Veel burgers zijn naar Bangladesh, India of Thailand gevlucht.

Verkiezingen

Eind vorige maand heeft het regime in Myanmar bijna de voltallige oppositie vleugellam gemaakt. Zo’n veertig partijen mogen niet meedoen aan de verkiezingen. De overgebleven partijen vormen geen gevaar voor de macht van de junta. Voor de verkiezingen is nog geen datum bekend.

Het militaire regime geniet internationaal weinig legitimiteit. De belangrijkste bondgenoot is nog altijd Rusland. Het grootste deel van de wapens, voertuigen en brandstoffen van het leger zijn afkomstig uit Rusland.

