De Sjiveloetsj, een van de meest actieve vulkanen van Rusland, is dinsdagnacht uitgebarsten. Omliggende dorpen werden bedekt onder een laag as van meer dan acht centimeter. De enorme aswolk heeft geleid tot een waarschuwing voor de luchtvaart rond het uiterste oosten van het Russische schiereiland Kamtsjatka, waar de vulkaan ligt.

De Sjiveloetsj barstte even na middernacht uit en bereikte ongeveer zes uur later een hoogtepunt. Op dat moment verspreidde zich een aswolk over een oppervlakte van 108.000 vierkante kilometer. Dat liet de geofysische dienst van Kamtsjatka weten.

De lavastromen smolten sneeuw en gaven aanleiding tot een waarschuwing voor modderstromen langs een nabijgelegen snelweg, terwijl dorpen bedekt werden met een aslaag tot 8,5 centimeter.

