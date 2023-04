Delphine Lecompte: ‘Ik zal Bart De Pauw blijven verdedigen: die man is alles kwijt’

In haar nieuwe boek Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? beschrijft Lecompte haar leven: van haar jeugd in de Panne tot haar dichterschap vandaag. Maar noem de klepper geen autobiografie, en noem haar geen lieve, warme vrouw – hoogstens kwetsbaar. ‘De kritiek van Connie Palmen op mijn stijl? Daar was ik toch wel een dag lang door gekrenkt.’