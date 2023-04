Kuwait News introduceerde afgelopen weekend hun virtueel nieuwsanker ‘Fedha’. Het nieuwsmedium wil haar in de toekomst inzetten om online nieuwsberichten voor te lezen.

Fedha verscheen zaterdag op het twitteraccount van de Kuwait News-website. ‘Ik ben Fedha, de eerste presentator in Koeweit die via artificiële intelligentie bij Kuwait News werkt. Welk nieuws geniet uw voorkeur? Laat uw mening horen’, klonk het in Arabisch in een promofilmpje.

Abdullah Boftain, adjunct-hoofdredacteur van Kuwait News, zegt in The Guardian dat het om een test gaat om ‘nieuwe en innovatieve inhoud’ te bieden. Hij hoopt dat Fedha in de toekomst het Koeweits accent kan aanleren en nieuwsitems kan presenteren op het twitteraccount van Kuwait News, dat ondertussen 1,2 miljoen volgers telt.

De naam Fedha staat voor zilver en vloeit voort uit de associatie tussen robots en zilver en metaal. Het nieuwsanker is een vrouw die een zwart jasje en witte T-shirt draagt. Haar blond haar en lichte ogen vertegenwoordigen de diverse bevolking van Koeweit. ‘Fedha representeert iedereen’, zegt Boftain.

De eerste beelden lokten gemengde reacties uit op sociale media. AI belooft vooruitgang binnen verschillende domeinen, maar creëert ook angst voor desinformatie en bedreigt mogelijk banen.

Lees ook