‘Hoog tot zeer hoog’ aantal berkenpollen in de lucht: wat kan u doen om hooikoorts in te tomen?

De berken staan in bloei en dat betekent dat het berkenstuifmeelseizoen begonnen is. Voor hooikoortslijders leidt dat tot ongemakken. We sommen enkele tips op waarmee u uw symptomen tot een minimum kunt beperken.

De komende dagen voorspelt het KMI een ‘hoog’ tot ‘zeer hoog’ niveau berkenstuifmeel voor zowat heel het land. Typische symptomen van een stuifmeelallergie zijn onder andere een loopneus, niezen, hoest en jeukende of tranende hogen. Wat kan u doen om uw hooikoortssymptomen te beperken?

• Tussen 10 en 18 uur zijn de stuifmeelconcentraties het hoogst. Probeer tijdens die uren activiteiten in de buitenlucht te vermijden. Sporten doet u dan ook beter ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat.

• Als u dan toch naar buiten gaat, zet dan een zonnebril op die uw ogen zo veel mogelijk afdekt. Daardoor komt het oogslijmvlies minder met de pollen in aanraking. Een mondmasker helpt dan weer om pollen weg te houden van het neusslijmvlies.

• Pollen kunnen op uw huid en kledij blijven hangen. Spring na thuiskomst de douche in en spoel de pollen van u af. Was zeker ook uw haren en doe andere kleren aan. Ververs eveneens regelmatig uw kussensloop en was ook uw stoffen zakdoeken na elke snuitbeurt. Een alternatief zijn papieren exemplaren.

• Hang uw was niet te drogen in de tuin. Pollen blijven dan makkelijk in uw kleren hangen en kunnen in huis terechtkomen.

• Rook niet in huis. Sigarettenrook irriteert namelijk ook de luchtwegen, ogen, keel en neus en verergert zo de klachten die door hooikoorts worden veroorzaakt.

• Preventief helpt het ook om de neus te spoelen met een fysiologische zoutoplossing. Daardoor worden niet alleen de pollen weggespoeld, het neemt ook de ontstekingsstoffen weg, waardoor patiënten minder klachten hebben.

• Wie regelmatig last heeft van pollenallergie, kan die – in samenspraak met de huisarts – behandelen met medicatie. Die bestaat in de vorm van neusverstuivers, pilletjes en voor patiënten met astma-achtige klachten ook puffers. Als u de hele lente en zomer door last hebt van hooikoorts, kan u best enkele weken voor het begin van het seizoen al beginnen met een behandeling.

• Wie erg veel last heeft van hooikoorts, kan kiezen voor immunotherapie om van het euvel verlost te geraken. Daarbij worden met inspuitingen of met druppels of pilletjes allergenen in steeds hogere concentraties toegediend om zo de allergie te verminderen. Meer dan 80 procent van de mensen die behandeld wordt, merkt na een jaar beterschap, maar een behandeling van drie tot vijf jaar wordt aangeraden om tien tot vijftien jaar klachtenvrij te zijn. De therapie kost al snel 70 tot 90 euro per maand en wordt niet terugbetaald.

