Treinverkeer verstoord door rookontwikkeling in Brussel-Centraal

Tijdens de ochtendspits mochten tijdelijk geen treinen tussen de stations Brussel-Zuid en Brussel-Noord rijden vanwege ‘mogelijk brandgevaar’ in Brussel-Centraal.

Tussen de drukke noord-zuidas lag het treinverkeer stil sinds 6.55 uur. Oorzaak was rookontwikkeling in de spoortunnel. De rookontwikkeling situeerde zich in koker 3, waar de sporen 5 en 6 liggen. Uit veiligheid en op vraag van de brandweer werd de volledige tunnel versperd. Het station Brussel-Centraal werd geëvacueerd.

Om iets voor 8 uur werd de tunnel door de brandweer opnieuw vrijgegeven en kon het treinverkeer hervatten. Maar vertragingen en afschaffingen blijven mogelijk.

‘Het treinverkeer is een uur onderbroken geweest. Dat zal hinder geven. Een derde van al onze treinen moet daar passeren. Alle treinen zijn dus in stations errond opgehouden. Die vertraging moeten we geleidelijk aan wegwerken. Maar doordat een derde van alle treinen daar moet passeren, zorgt dat voor een sneeuwbaleffect. Er zijn daardoor problemen in heel het land. Het is niet omdat je trein niet door Brussel moet, dat die geen vertraging kan hebben’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘Tijdens dat uur waarin het treinverkeer stillag, waren er gelukkig wel enkele alternatieven. Zo konden reizigers gebruikmaken van de MIVB en waren er vervangbussen naar de luchthaven. Die alternatieven zullen ook nog even van toepassing zijn zodat iedereen op zijn of haar bestemming geraakt.’

De Brusselse brandweer en Infrabel kwamen ter plaatse. Bij Infrabel kunnen ze momenteel nog niet zeggen wat er nu precies aan de hand was. ‘We wachten nog op meer duidelijkheid van de brandweer. Mogelijk zou het aan de bekabeling kunnen liggen’, zegt woordvoerder Thomas Baeken. ‘Het belangrijkste is dat het probleem van de baan is. Er zijn momenteel geen veiligheidsproblemen meer.’

