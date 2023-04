Afbouw geldautomaten gaat door en Vanzeir biedt excuses aan: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1 Akkoord over geldautomaten belet niet dat afbouw doorgaat

De banken en de regering maakten eind maart dan wel afspraken over de geldautomaten, uit het akkoord blijkt dat de afbouw gewoon doorgaat. Banken mogen automaten bovendien blijven weghalen als het aantal geldopvragingen ‘te laag’ is.

Volgens die nieuwe afspraak zullen er eind 2025 in totaal 2.369 geldautomaten zijn. Tegenover de 3.665 geldautomaten, in 2021, is dat nog steeds een vermindering met ruim een derde.

2 ‘Arme’ rijken draaien op voor effectentaks, niet miljardairs

De effectentaks werd in 2018 door de regering-Michel in het leven ­geroepen als een alternatief voor de vermogenstaks, waar de liberalen en de N-VA zich tegen verzet hadden. Wie een effectenrekening met meer dan 1 miljoen euro aan aandelen of obligaties bezat, moest daarop een taks betalen van 0,15 procent, boven op andere beurstaksen.

De taks stootte aanvankelijk op een njet van het Grondwettelijk Hof, en kon na de nodige aanpassingen pas in 2021 ingevoerd worden. Uit een parlementaire vraag van Peter Mertens (PVDA) blijkt dat vooral de middelgrote vermogens de effectentaks betaald hebben.

3 American dream Vanzeir dreigt uit te draaien op nachtmerrie na racisme-rel: ‘Ik maakte een fout’

Amper een maand na zijn transfer naar New York ligt de American dream van Dante Vanzeir minstens voor even in duigen. Hij wordt beschuldigd van racisme. De Major League Soccer tilt zwaar aan zulke feiten, al waren de straffen in het verleden niet altijd zo zwaar.

Vanzeir heeft ondertussen zijn excuses aangeboden. ‘Ik accepteer de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden’, schrijft hij op Instagram. ‘Ik zal van de gelegenheid gebruikmaken om aan mezelf te werken, te reflecteren en mijn tijd en aandacht te besteden aan organisaties die vechten tegen racisme.’

4 Zes doden en zeven gewonden bij schietpartij in Amerikaanse bank, twee slachtoffers in kritieke toestand

In Louisville, een stad in de Amerikaanse staat Kentucky, heeft zich maandag een schietpartij voorgedaan in een bank. Daarbij vielen volgens de lokale politie zes doden, onder wie de dader. De schietpartij gebeurde rond 8.30 uur lokale tijd (14.30 uur Belgische tijd) in een vestiging van Old National Bank in het centrum van Louisville.

De schutter livestreamde zijn moordpartij op het internet. Agenten waren ‘binnen enkele minuten’ ter plaatse, waarna een vuurgevecht met de dader volgde. Die laatste overleed ter plaatse.