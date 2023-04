Amerikaanse cartoonist Al Jaffee (102) overleden

De Amerikaanse cartoonist Al Jaffee is maandag op 102-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse krant The Washington Post omschrijft hem als ‘de langstzittende medewerker van Mad Magazine en een van de bepalende stemmen van dat tijdschrift toen het uitgroeide tot een must-read binnen de tegencultuur vanaf de jaren vijftig tot en met de Vietnamoorlog en daarna’.

Jaffee wordt gezien als een van de belangrijkste striptekenaars ooit. Hij overleed in een ziekenhuis in Manhattan aan meervoudig orgaanfalen. Hij was blijven tekenen tot hij al ver in de negentig was. Bekende rubrieken van zijn hand in het satirische Mad waren: ‘Snappy answers to stupid questions’ en ‘Al Jaffee’s mad inventions’.

Ook zijn antioorlogcartoons Hawks & doves, die hij tekende tijdens de Vietnamoorlog, waren erg populair. Maar vooral legendarisch waren zijn zogenaamde fold-ins: cartoons die pas verschenen zodra lezers de achterpagina van Mad op de juiste manier vouwden. Onder anderen de hedendaagse komieken Jon Stewart en Stephen Colbert zijn fans van zijn werk.

Mad startte in 1952. Jaffee - die in 1921 in Atlanta werd geboren, een deel van zijn jeugd doorbracht in Litouwen en in 1933 terugkeerde naar de VS - begon drie jaar later al voor het tijdschrift te werken. Hij ging pas in 2020, op 99-jarige leeftijd, met pensioen. Hij was daarmee volgens website Variety wereldrecordhouder: niemand was ooit langer cartoonist. Toch bleef Jaffee altijd freelancer. Hij werkte nooit voor Mad in vaste dienst.

Mad verscheen tussen 1964 tot 1996 ook in een Nederlandstalige editie, onder de titel: ‘s Neerlands MAD. Daarin verschenen zowel Amerikaanse cartoons als het werk van Nederlandse tekenaars.

