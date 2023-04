Bewolkt met kleine kans op een bui

Dinsdag is het zwaarbewolkt in de Ardennen met van in de ochtend kans op een lokale bui. Elders start de dag vrij zonnig, geleidelijk verschijnen er toch ook wolkenvelden en wordt het gedeeltelijk bewolkt met een kleine kans op een bui. Dat meldt het KMI.

In de loop van de namiddag schuift er meer hoge en middelhoge bewolking binnen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. Aan zee zijn rukwinden tot 50 km/u mogelijk.

Dinsdagavond neemt de bewolking verder toe vanuit het westen en wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken, gevolgd door regen vanaf de kust. Op het einde van de nacht wordt het stilaan opnieuw droger aan de kust. De minima liggen tussen 4 en 9 graden.

Woensdagochtend ligt een regenzone over het centrum en het oosten van het land. Rond de middag verlaat deze regenzone het land via Duitsland en Luxemburg. Daarachter verschijnen er opklaringen maar ook buien, mogelijk met een donderslag of korrelhagel. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het centrum. De zuidwesten tot westenwind is vrij krachtig tot krachtig aan zee. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/u of zelfs meer tijdens de buien.

Donderdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden en buien. Ze kunnen nog vergezeld zijn van enkele donderslagen of korrelhagel. De meeste zon verwachten we over het noorden van het land. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden.

Vrijdag neemt de bewolking toe in de voormiddag en gaat het in de namiddag regenen vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuid.

Zaterdag trekt een storing over ons land. De maxima schommelen rond 11 à 12 graden. Zondag blijft het bewolkt met kans op neerslag vooral in Ardennen. De maxima schommelen rond 13 graden in het centrum van het land.