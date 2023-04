Nieuwe podcastreeks: wat als een leerling de beslissing van de school aanvecht?

Eva Droogmans was docente aan een hogeschool toen ze plots ­bericht kreeg. Een student die van haar een onvoldoende kreeg, had een klacht ingediend. Het was het begin van een juridisch gevecht waarbij de docente zich moest verantwoorden voor het cijfer, voor de examenvragen en voor de examenopdrachten.

Die onprettige ervaring zette Droogmans aan het denken. ­Natuurlijk willen we leerlingen opvoeden tot mondige burgers en natuurlijk hoeven zij zich niet slaafs neer te leggen bij elke ­beslissing van een klassenraad. Maar die medaille heeft een keerzijde. Leerkrachten moeten zich werkelijk voor alles kunnen ­verantwoorden, moeten alles nauwgezet bijhouden. Want je maakt het liever niet mee dat een advocaat in je papieren komt ­zoeken naar de zwakke punten in je lesvoorbereiding, in je examen, in de manier waarop je leerlingen begeleidt.

In deze tweede week van de paasvakantie brengt De Standaard een wat afwijkende dagelijkse nieuwspodcast DS Vandaag. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag staan we in vier afleveringen stil bij de juridisering van het onderwijs. We brengen verhalen van leerlingen die met succes een beslissing van de school aanvochten. We praten met leerkrachten die soms niet begrijpen waarom aan hun oordeel wordt getwijfeld terwijl ze het beste voorhebben met hun leerlingen. We luisteren naar onderwijsadvocaten en ­onderwijsspecialisten. Daarnaast kijken we ook naar het ruimere plaatje van het onderwijs in Vlaanderen, dat scheuren en vlekken vertoont.

U kunt de vier afleveringen volgen in uw vertrouwde dagelijkse nieuwspodcast DS Vandaag. (bbd)