Een beetje ongemakkelijk poseert hij voor het dakraam. Er is weinig dat hij lastiger vindt dan voor een camera staan. Ik regelde de shoot achter zijn rug. Dat de eigenaar van de kledingwinkel waarvoor we model spelen een goede vriend is, overtuigde hem. Bovendien zijn de kinderen erbij, en biedt ons geposeer de kans om eindelijk dat familieportret in te blikken. Hij beseft niet dat ik meekijk. Ik staar naar zijn schouders in het hemdje dat hij nooit zelf zou uitkiezen, maar dat hem perfect past. Naar zijn gelaatstrekken die steeds meer ontspannen naarmate de fotografe hem met grapjes geruststelt.