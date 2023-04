‘Super Mario Bros’ groot succes aan bioscoopkassa

Ondanks de slechte recensies – in deze krant kreeg de film één ster – scoort The Super Mario bros.movie in de cinema. De film bracht in zijn openingsweekend wereldwijd meer dan 377 miljoen dollar (ofwel 347,7 miljoen euro) in het laatje. Daarmee scoort hij een pak beter dan Ant-Man and the wasp: quantumania, dat met 225,3 miljoen dollar (207,8 miljoen euro) tot nu toe het sterkste openingsweekend van het jaar liet optekenen. Het verhaal, over Mario die ten strijde trekt tegen de dwingeland koning Koopa, is flinterdun, schreef onze recensent. ‘Het is een zuivere nostalgietrip, die anderhalf uur lang door de wereld van Mario host. Even werkt dat, tot je daar onvermijdelijk op uitgekeken raakt.’ (ft)