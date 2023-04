Een abortuspil die jaarlijks gebruikt wordt door een half miljoen vrouwen, dreigt verboden te worden in de VS. ‘Dit schept een gevaarlijk precedent.’

Toen het Amerikaanse Hoog­gerechtshof vorig jaar besloot dat elke staat zelf mag beslissen of abortus er is toegestaan of niet, werd er niets gezegd over medicijnen. De keuze over welke pillen wel of ...