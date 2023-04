Toekomst Tupperware hangt aan zijden draadje

De donkere wolken die al een tijdje boven Tupperware hingen, pakken zich nu samen in een zwart wolkendek. De beurswaarde daalde maandag met ruim veertig procent nadat het bedrijf aankondigde dat het zo niet verder kan.

‘Er is gegronde twijfel over de vraag of dit bedrijf in deze vorm kan blijven bestaan. Met de hulp van financieel adviseurs wordt nu gekeken op welke manier het bedrijf kan gefinancierd worden.’ Met die mededeling maakte Tupperware, de wereldberoemde fabrikant van plastic en siliconen potjes en dito keukengerei, duidelijk dat de toekomst er allesbehalve rooskleurig uitziet. Zonder extra geld heeft het bedrijf onvoldoende fondsen om operationeel te blijven. In een poging om zo veel mogelijk financiële middelen te verzamelen onderzoekt Tupperware mogelijke ontslagen en gaat het bedrijf na of de verkoop van immobiliën en sale-leaseback transacties de beweegruimte kan vergroten.

Het bericht miste zijn impact niet. Maandag kreeg het bedrijf meteen een opdoffer op de beurs van New York: een koersval van ruim veertig procent. De toekomst van het bedrijf hangt daarmee aan een zijden draadje.

Dat Tupperware aan het flirten is met een faillissement komt niet als een verrassing. De laatste kwartaalcijfers van 2022 waren dramatisch. Zo zakten zowel de winstgevendheid als de netto-inkomsten fors, terwijl de schulden kwartaal na kwartaal bleven toenemen. In die cijfers stond een schuld van al meer dan 700 miljoen dollar. De schuldratio bedroeg daarmee 4,17?keer de bedrijfswinst. Net op dat moment draaiden de banken waarbij het bedrijf de afgelopen jaren vele miljoenen leende de duimschroeven aan en leek een faillissement geen vergezocht scenario meer.

Bij de neergang van wat ooit een iconisch keukenmerk was - een Tupperware is zoiets als een Bic, een merknaam die uitgroeide tot een productnaam, want elk plastic potje-met-deksel noemen we intussen spontaan ‘een tupperware’, toch? - spelen verschillende factoren mee. Het 77 jaar oude bedrijfsmodel was gestoeld op huisparty’s, waarbij gastvrouwen en -heren gasten uitnodigden om in de woonkamer winkeltje te spelen. Dat concept heeft intussen zwaar aan populariteit ingeboet, en de lockdowns van de coronajaren hebben die evolutie alleen maar extra versneld. Intussen heeft het merk zijn verkoopfilosofie omgeturnd en zijn de producten ook op vaste verkooppunten verkrijgbaar. Maar Tupperware draagt als merk een soort oubolligheid mee dat niet makkelijk om te turnen valt. Zelfs niet met een tijdgeest die wegwerpverpakkingen verkettert. Intussen is immers menig concurrent op die markt gesprongen, met goedkopere en hippere alternatieven. Denk maar aan Rubbermaid, Ziploc en uiteraard Ikea of Hema.

Tupperware is niet alleen een internationaal verhaal, in Aalst staat sinds 1965 ook een fabriek van de multinational. Vandaag werken daar 260 mensen.

Lees ook

Lees ook