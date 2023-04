Goud en euro werden op kousenvoeten pak duurder

De stille opmars van de euro en het goud viel wat tussen de plooien de voorbije weken door de bankencrisis. Goud is in enkele maanden 20 procent duurder geworden, de euro 10 procent. Dat is opvallend. Goed een halfjaar geleden was het nog groot nieuws dat de euro onder pariteit gezakt was: één ­euro was minder waard dan één dollar. Dat kwam omdat de Federal Reserve volop de rente verhoogde, terwijl de ECB nog aarzelde. Daarnaast was er de vrees dat de euro­zone door gastekorten wel eens een heel moeilijke winter tegemoet zou gaan, met een diepe recessie tot gevolg. Dat tweede bleef uit: er waren geen energie­tekorten. Meer nog: de gasprijzen gingen razendsnel ­omlaag, wat de Europese economie ademruimte gaf.