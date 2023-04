Vier jaar na zijn dood veroorzaken de seksuele wandaden van Jeffrey Epstein opschudding in de hoogste kringen in Wall Street. En blijkt hoe weinig scrupules zakenbankiers aan de dag legden om belangrijke klanten te vriend te houden. ‘JP Morgan wist alles.’

Op 1 november 2009 beleefde de zakenbankier Jes Staley een topdag. ‘Ik zit in de hottub met een glas witte wijn’, mailde hij. ‘Dit is een geweldige plek. Werkelijk verbazend. Volgende keer zullen we hier ...