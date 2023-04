‘De dag dat ik zever moet verkopen, stop ik ermee’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Machogedrag (1)

‘Hogere lonen, meer belastingen. U bent ondernemend België en Vlaanderen weer kwaad aan het maken.’ De journalisten van De Tijd en L’Echo wisten niet waar ze het hadden tijdens een interview met Pierre-Yves Dermagne, vicepremier en minister van Werk en Economie in de federale regering. Het kopstuk van de PS ziet het allemaal niet zo somber in: ‘Als sommigen nog extra inspanningen willen, zal het van belastingen moeten komen.’

Dat worden prettige begrotingsonderhandelingen, die niet lang zullen duren. Dat laatste heeft alles te maken met het nieuwe manbeeld van Dermagne. ‘Niet specifiek in de regering, maar in de brede politieke wereld is er te veel machogedrag. Het is een brutale wereld’, stelt hij. ‘In het buitenland kijken ze raar op als ze zien hoe wij ’s nachts onderhandelen tot 6 uur ’s ochtends. Een alleenstaande moeder of vader kan op die manier nooit een politieke carrière ambiëren. Je kan niet het land leiden en voor gelijkheid pleiten, en op die manier aan politiek doen.’

Machogedrag (2)

Georges-Louis Bouchez heeft zich bij Defensie aangemeld om reservist te worden. ‘Het idee is gegroeid toen ik naar de invasie van Oekraïne keek en zag hoe massaal de mensen daar hun land verdedigden’, vertelt de kleinzoon van een beroepsmilitair aan Het Laatste Nieuws. Als kind droomde de voorzitter van de MR ervan om gevechtspiloot te worden, dus schreef hij zich in voor de luchtmacht. In juli moet hij twee weken op kamp in Marche-en-Famenne. Het uniform heeft hij al gepast, maar eerst moet hij nog langs de kapper, aldus Het Nieuwsblad: ‘Nek en oren moeten goed vrij zijn.’

Vooraleer Bouchez alle opleidingen heeft afgerond en zich luitenant mag noemen, zijn we vier jaar verder. Er gaat een zucht van opluchting door heel Oekraïne.

Machogedrag (3)

‘De dag dat ik zever en populistische slogans moet verkopen om 1 procent beter te doen, stop ik ermee’, zegt Jeremie Vaneeckhout in Het Laatste Nieuws, in wat dus naar alle waarschijnlijkheid zijn afscheidsinterview is. Terwijl hij een steak verorbert – saignant, zo merkt Het Laatste Nieuws alert op – vertelt hij dat klimaatwetenschappers zeggen ‘dat we nog 7 jaar hebben om de planeet te redden’. Gelukkig heeft Groen in afwachting al veel verwezenlijkt in Vivaldi. ‘Met alle liefde voor de socialisten, maar zonder ons zouden de minimumpensioenen en uitkeringen niet verhoogd zijn.’ Geen zever, uiteraard. ‘Mensen voelen echt wel als je met hun voeten speelt. Dat is iets wat Groen nóóit zal doen: de mensen blaasjes wijsmaken.’