In Courcelles werd een baby vermoedelijk zwaar mishandeld. De vader werd opgepakt. Hij werd eerder­ al eens veroordeeld voor geweld op een baby.

Het was de moeder van de twee weken oude baby die donderdag de hulpdiensten belde toen ze thuiskwam ­nadat ze met vriendinnen in Charleroi gaan winkelen was. Haar kind bleek ademhalingsproblemen te hebben ...