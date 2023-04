Met drie gigantische kranen moet laden en lossen in het Antwerpse havengebied veel sneller gaan. Tegen 2026 zouden er 30 procent meer kisten overgeslagen worden.

Na bijna drie maanden is een schip met daarop drie kranen van bijna 100 meter hoog aangekomen in de ­Antwerpse haven. De trip vanuit China ging ­onder meer via het ­Suezkanaal. In de laatste honderden ...