De Spanjaard Jon Rahm (28) heeft zijn tweede Major-titel. Een symbolische triomf die de controverse in de golfwereld even ­overschaduwde. ‘Ik kan alleen maar zeggen dat deze voor Seve was.’

Wanneer Jon Rahm zijn laatste putt op The Masters had gemaakt, dacht op de beroemde golfbaan in Augusta even niemand meer aan de controverse die de golfwereld al maanden in zijn greep heeft. De strijd ...