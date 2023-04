De Waalse oud-minister en voormalig burgemeester van Thuin Paul Furlan (PS) is op zestigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

‘Paul was een uitzonderlijke vriend, altijd attent, fijngevoelig en gul. Hij was een immense werker die zich grenzeloos inzette voor Thuin, Wallonië en Charleroi. Een geduchte metgezel in campagnes ...