Chinees leger zet punt achter manoeuvres rond Taiwan

De zware militaire oefeningen in de Straat van Taiwan zijn gestopt. Intussen kwamen er ook al reacties vanuit de VS, Rusland en Japan.

Het Chinese leger heeft de grootschalige manoeuvres nabij Taiwan beëindigd. De oefeningen zijn na drie dagen ‘succesvol afgerond’, aldus een woordvoerder van het oostelijke commando. De oefeningen moesten een waarschuwing zijn voor de ‘onafhankelijkheidskrachten’ in Taiwan, klonk het.

De voorbije dagen waren in totaal zeventig Chinese vliegtuigen en elf oorlogsschepen naar de democratische eilandstaat gestuurd. Vijfendertig vliegtuigen zouden een onofficiële grens in de Straat van Taiwan, die voorheen wel gerespecteerd werd, gepasseerd zijn. Die Straat dient als een soort van bufferzone voor China.

De militaire manoeuvres gebeurden te midden van spanningen tussen China en Taiwan na een bezoek van de Taiwanese presidente Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten en haar ontmoeting met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Ook na het bezoek van McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi aan Taipei in augustus had China militaire manoeuvres uitgevoerd.

Eerder maandag had het Kremlin al zijn steun uitgesproken voor de manoeuvres. Volgens het Kremlin is Peking slachtoffer van ‘provocaties’ van de Verenigde Staten. ‘China heeft het soeverein recht om te reageren tegen deze provocatieve acties, zeker door deze manoeuvres uit te voeren’, aldus woordvoerder Dmitri Peskov.

Ook vanuit Japan kwam er militaire reactie, met de mobilisatie van gevechtsvliegtuigen. Dat liet de Japanse generale staf maandagochtend weten.

China beschouwt het zelfbesturende, democratische Taiwan als een deel van zijn grondgebied. Taiwan heeft weliswaar al meer dan 70 jaar een onafhankelijke regering.

Het conflict rond Taiwan is een centraal thema in het conflict tussen China en de VS. De VS helpen Taiwan sinds 1979 om zich te verdedigen, wat vooral geleid heeft tot wapenleveringen.

Volgens de Chinese overheid kan vrede in de Straat van Taiwan niet samengaan met de onafhankelijkheid van het eiland. ‘De onafhankelijkheid van Taiwan en vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan sluiten elkaar uit’, aldus Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Als we de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan willen beschermen, moeten we ons ten strengste kanten tegen elke vorm van separatisme voor de onafhankelijkheid van Taiwan.’

